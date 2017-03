De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > natuur > Bruinvis gered

deTerschellingernatuur, nieuws

Het was een volwassen dier dat nog springlevend was en dus kort tevoren was aangespoeld. In een gezamenlijke actie met de politie en KNRM Paal 8 is het dier teruggezet in de zee.