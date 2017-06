De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Brandweerlieden gezocht

Tijdens de open dag die afgelopen zaterdag door de brandweer op Terschelling werd georganiseerd op de post in Midsland, kon iedereen een kijkje nemen in de keuken van het vrijwillige brandweerkorps van Terschelling, dat zowel op West als op Midsland een post bemant. De open dag was ook bedoeld ook om Terschellinger mannen en vrouwen enthousiast te maken om zich aan te melden als vrijwilliger bij het korps