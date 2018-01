De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Brandaris tijdelijk buiten werking

Het nieuwe jaar begon in het donker: door een storing in de stroomtoevoer ging de lamp van de vuurtoren afgelopen maandag niet aan.

De vorige keer dat het licht in de Brandaris het niet deed, was in januari 2009. Toen werd er noodverlichting ontstoken. Zo niet dit keer, want als gevolg van een storing in de stroomtoevoer naar de lamp werkte ook de reservelamp niet, aldus Rijkswaterstaat. Dinsdag rond de klok van 13.30 uur was de storing verholpen en bracht de Brandaris weer licht in de duisternis.