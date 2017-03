De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Bouwactiviteiten in Midsland

Sinds vorige week is bouwbedrijf Kolthof uit Stiens aan de Oosterburen in Midsland begonnen met de werkzaamheden rond de realisatie van de nieuwe COOP-supermarkt. Met het storten van beton is de fundering gereed en worden de contouren zichtbaar van het nieuwe gebouw. “Ik ben blij dat er sprake is van zichtbare bouwactiviteiten”, aldus Niels van der Schoot, bedrijfsleider van de plaatselijke supermarkt. “Indien alles volgens planning verloopt, opent de nieuwe vestiging de deuren aan het eind van dit jaar of net na de jaarwisseling.”