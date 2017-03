De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > natuur > Boomfeestdag op Terschelling

Op Terschelling werd de Boomfeestdag op woensdag 15 maart gevierd, in tegenstelling tot in veel andere gemeenten waar deze dag – mede in verband met de verkiezingen – op 22 maart werd gehouden. Op Terschelling trok burgemeester Bert Wassink er met de kinderen van de basisschool ’t Jok op uit naar het Hoornse Bos. Onder toeziend oog van Hessel Hek van Staatsbosbeheer plantte hij met de ‘Gouden Schep’ de eerste jonge boom als startsein van de viering van de Boomfeestdag. Hij deed dit op het ‘Lopers-boogpad’ ten oosten van de Badweg van Hoorn tegenover de Turfdôbe.