Afgelopen zondag deden zeven leden van het Terschellinger Handboog Collectief mee aan de 3D wedstrijd van vereniging Artemis in Lelystad in een mooie en bosrijke omgeving. Op zowel zaterdag en zondag waren er wedstrijden en men kon kiezen voor één dag. Per dag deden ongeveer 350 schutters uit het hele land mee.