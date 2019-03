De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Boogschieten

Een achttal leden van het Terschellinger Handboog Collectief was afgelopen zondag op bezoek bij de vereniging ‘Nocht en Wille’ in Bant alwaar de jaarlijkse Bisteronde werd georganiseerd. Het regende niet hard maar hard genoeg om kletsnat te worden. Gelukkig was het wel windstil. De organisatie had zoals gewoonlijk een fantastisch parcours uitgezet in het Kuinderbos. De Terschellinger schutters namen ook deze keer weer diverse prijzen mee naar huis.