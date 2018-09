De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Boogschieten

de Terschellingersport

Afgelopen wekend deed een zestal leden van het Terschellinger Handboog Collectief mee aan het jaarlijkse Nederlandse Kampioenschap 3D op de Veluwe. De doelen waren uitgezet in een heel mooi gebied dat uitermate geschikt is voor een 3D-wedstrijd. De Terschellinger schutters waren tijdens het NK goed op schot. Zo veroverde Randy Steegmans goud in de klasse Longbow en pakte Wim Rolff zilver in de klasse Traditional Recurve.