Boogschieten

sport



Afgelopen zondag deden zeven leden van het Terschellinger Handboog Collectief mee aan de 3D-ronde in Oldambt. Het was voor het eerst dat handboogvereniging Nocht en Wille een dergelijke wedstrijd organiseerde in het bosgebied Bad Nieuweschans. Er werd op zaterdag en zondag door ongeveer 150 deelnemers geschoten op 32 doelen. De Terschellinger schutters kozen voor de zondag en keerden met drie prijzen huiswaarts.