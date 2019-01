De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Bijzondere strandvondsten

Dode maanvis aangetroffen

Vorige week donderdagochtend troffen surveillerende politiemensen op het Noordzeestrand ter hoogte van paal 16 een dode maanvis aan, een vissoort die normaal gesproken niet in de Noordzee voorkomt. Met een lengte van 1,70 meter en een geschat gewicht van rond de 150 kilogram was het een flinke jongen. De dode vis is, na bemiddeling door Guus Schweigmann van de Zeehondenopvang Terschelling, voor nader onderzoek op transport gezet naar Naturalis in Leiden.





Stuurwiel aangespoeld

Op 9 december jl. deden Gerrit Doornbosch en Thijs Wiersema uit Baaiduinen een bijzondere vondst op het strand bij het Amelander Gat: een volledig intact stuurwiel. Hoe oud het was en van welk schip afkomstig, is onduidelijk. Het stuurwiel krijgt een mooi plekje bij hen in groepsaccommodatie en B&B De Cyprian op Baaiduinen.