Bijzondere schenking aan Bunkermuseum

Op zondag 21 januari bezocht Edser Bonne uit Leeuwarden het bunkercomplex ‘De Tiger’ op West Terschelling. Edser had na afloop een gesprek met vrijwilliger Klaas Wagenaar over zijn grootouders Daan Bonne en Trijntje Zorgdrager, die voor de oorlog in Midsland woonden in de Oosterburen. Zijn opa had ooit een Duits vliegtuigkompas in handen gekregen. Een week na de rondleiding kwam er een email van Edser waarin hij vertelde dat hij zo onder de indruk was van wat er op de Tiger allemaal gebeurde, dat hij besloten had het kompas aan het Bunkermusem te schenken. Vorige week vrijdag kwam Edser Bonne uit Leeuwarden het Duitse Mutterkompas brengen in gezelschap van zijn vrouw en twee vrienden.

(met dank aan Jaap Spits voor tekst en foto)