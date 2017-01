Berging ‘Rettungsboj’ mislukt

deTerschellingernieuws

Voor een grote groep vrijwilligers van de Stichting Bunkerbehoud Terschelling was het vorige week woensdag een dag van ‘alles of niks’. Het werd helaas niks, nadat met vereende krachten was geprobeerd tijdens laagwater een uit de Tweede Wereldoorlog afkomstige Duitse ‘Rettungsboj’ te bergen. Onder de bezielende leiding van Vincent Kooyman was een groep van ongeveer twintig vrijwilligers van de Stichting Bunkerbehoud Terschelling ter hoogte van paal 23 met man en macht in de weer. Met assistentie van loonbedrijf Trip/Hek werd er van alles uit de kast gehaald het ijzeren wrak te lichten. Het was echter niet genoeg en in verband met het opkomend tij werd de operatie rond de klok van 21.00 uur gestaakt.