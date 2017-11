De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Benzinepompen vernieuwd

De oude brandstofpompen bij Smit Olie aan de Midslander Hoofdweg zijn onlangs vervangen. Er is tevens nieuwe bekabeling aangelegd, waardoor het mogelijk is geworden om in het kantoor de gegevens van de pomp af te lezen. “Vroeger konden we bij een storing in de installatie de klanten verwijzen naar Hoekstra in Landerum”, vertelt pompbediende Oscar Kolb. “Toen die mogelijkheid wegviel, hebben we besloten om de gehele installatie te vernieuwen.”