In februari is het promotieteam van de Zeehonden Opvang Terschelling (Z.O.T.) gestart met de opzet van een Benefietdag. Het Strandhotel in Formerum aan Zee stelde het hotel vorige week donderdag daarvoor volledig beschikbaar. Tevens konden bezoekers die dag een speciaal dagmenu bestellen waarvan een deel ten goede kwam aan de Z.O.T. De uiteindelijke opbrengst van de Benefietdag was € 573,43. Een geweldig bedrag dat de Z.O.T. volledig gaat inzetten voor de opvang en verzorging van de zeehonden.