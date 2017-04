De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Beleeftuin bij Hunnighouwersgat

Vorige week donderdag nam Ellen Melchers, directrice van Obs ’t Hunnighouwersgat in Midsland, een geldbedrag van € 1.900,= in ontvangst uit handen van Femke Tieland. Het bedrag is bedoeld als startkapitaal voor de inrichting van een zogenaamde ‘Beleeftuin’ op het terrein rondom het gebouw. Femke Tieland overhandigde het geldbedrag in haar functie van voorzitter van de Tussen Schoolse Opvang. Het bedrag was overgebleven na het opheffen van de leerlingenopvang als gevolg van de invoering van het ‘Continurooster’.