Badmintonclub Terschelling timmert aan de weg

De badmintonclub van Terschelling viert dit jaar haar 35-jarige bestaan. Het is nog steeds een gezellige en actieve vereniging. Om dit zo te houden en mogelijk leden aan te trekken, is de club op zoek gegaan naar een trainer. Die is gevonden in de persoon van René Politiek, woonachtig in Franeker. Om meer mensen kennis te laten maken met deze mooie, zeer dynamische sport, is het mogelijk je op te geven voor een van de trainingen van René, die plaats zullen vinden op vrijdag 9 februari, vrijdag 9 maart en vrijdag 13 april