AVV wint van Tijnje

Afgelopen zondag kwam Tijnje op bezoek in Hoorn. De uitwedstrijd werd eerder in het seizoen met 9-1 verloren dus AVV had wat goed te maken. De thuisploeg ging er meteen vol in en zette goed druk op de nummer vijf van de ranglijst. Toch bleef de wedstrijd het lang doelpuntloos. Na 80 minuten speelde Sam van de Meer zichzelf vrij en haalde met een hard schot uit op het doel van Tijnje. De laatste man van Tijnje kon de bal niet goed wegwerken en kopte de bal in eigen doel. In het resterende deel van de wedstrijd hield AVV goed stand, waardoor de drie punten in eigen huis werden gehouden.