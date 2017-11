De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > AVV verliest van SF Deinum

de Terschellingersport

Na twee vrije weekenden mocht AVV afgelopen zondag aantreden tegen SF Deinum. Een wedstrijd die voor veel spelers special was in verband met het feit dat oud-AVV trainer Loet Boot coach is van de tegenstander. Er werd gespeeld op een keurig kunstgrasveld, terwijl het stevig waaide. De wedstrijd begon open en beide teams probeerden het spel te maken. AVV speelde niet slecht maar de spelers van Deinum gingen perfect om met de gecreëerde mogelijkheden. Het resultaat was een 5-2 overwinning van de thuisploeg.