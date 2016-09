De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > AVV verliest van SCT

Vorige week woensdagavond werd de derby van het eiland gespeeld. Dit jaar een vroege editie, die werd gespeeld in Hoorn. Het was een zeer fanatieke partij, waarbij SC Terschelling uiteindelijk met één doelpunt verschil wist te winnen. Aan het eind stond er een 3-4 stand op het scorebord. Het was een prima wedstrijd, waarin door beide ploegen strijd werd geleverd. Het seizoen 2016-2017 kan beginnen.