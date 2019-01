De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > AVV verliest van Oldeboorn

Afgelopen zondag speelde AVV de laatste wedstrijd voor de winterstop. AVV ging ontzettend slecht van start en keek na drie minuten al tegen een 0-1 achterstand aan, en niet veel later schoot Oldeboorn de 0-2 binnen vanuit een corner. In de tweede helft liet AVV meer karakter zien. AVV deed er alles aan om de aansluitingstreffer te maken, maar zelfs met vier aanvallers werd het net niet gevonden. Oldeboorn benutte daarentegen in de laatste minuut nog een vrije trap en zo werd de eindstand bepaald op 0-3.