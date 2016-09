De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > AVV verliest van Langweer

Onder prima weersomstandigheden werd afgelopen zondagmiddag de wedstrijd AVV-Langweer gespeeld. In de 30ste minuut kwam Langweer op 0-1 door een schot in de verre hoek van Jan Bauke Faber. Sander Drost ontsnapte aan de verdediging van AVV en schoot Langweer naar 0-2. Met deze stand werd er ook gerust. In de tweede helft maakten veel strijd en passie de wedstrijd nog spannend. In de 69ste minuut kwam AVV op 1-2, en dit zou de eindstand blijven.