De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > AVV verliest van Langezwaag

deTerschellingernieuws, voetbal

Na de verdiende overwinning van vorige week was AVV vol goede moed afgereisd richting Langezwaag. De wedstrijd begon goed voor AVV, met een afstandsschot en een bal die vanuit een corner op de doellijn werd weg getikt door de laatste man van Langezwaag. Maar na vijf minuten was het toch de spits van Langezwaag die de 1- 0 binnen tikte. In de 58e minuut werd de spits van Langezwaag op randje buitenspel op de keeper afgestuurd. Hij wist hier wel raad mee en scoorde de 2-0. Na dit moment was het al snel 3-0 door een keurig doelpunt waarmee de spits van Langezwaag zijn hattrick compleet maakte.