* Expositie bij Kdo&Zo

* Concert in de kerk van Midsland

* Soos West

* Soos 60+ Midsland

* Bingo voor cliënten thuiszorg groot succes

* Aankondiging Kerstwandeltocht

* Geen grote Serious Request-actie op Terschelling

* Kerstpuzzel in Midsland

* Drijfveren Rederij Doeksen

* Live muziek bij Galerie OPWEST

* Controle fietsverlichting

* Velen zaagden eigen den

* Verhalen in de Natuurschuur in Lies

* Kinderkerstfeest

* Kerstwensen

* Gemeentenieuws

* Politieberichten

* Familieberichten

* Het ‘Neitinkerke’