De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Aukje Schol schrijft debuutroman

de Terschellingernieuws



Afgelopen maandagavond presenteerde Aukje Schol in het Wrakkenmuseum in Formerum-Zuid de door haar geschreven Terschellinger thriller ‘Nathalie’. Het gaat over de achttienjarige Nathalie die tijdens een schoolreisje op Terschelling verdwijnt. Het is een spannende, vlotlezende thriller, die de lezer langs vele bekende plekjes op het eiland voert. Het eerste exemplaar reikte Aukje uit aan burgemeester Bert Wassink.