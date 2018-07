De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Afscheid en veranderingen op ’t Schylger Jouw

Het einde van het schooljaar is aangebroken. Dat betekent voor de leerlingen van ’t Schylger Jouw zes weken lang heerlijk vakantie houden en uitrusten of gaan werken en geld verdienen. Het einde van het schooljaar betekent ook: het vertrek van een aantal leerlingen. Op donderdag 5 juli was de feestelijke diploma-uitreiking waarop afscheid genomen werd van 32 geslaagden. Het slagingspercentage was weer 100%. Voor veel scholen is dat iets bijzonders, op Terschelling maken we dit gelukkig regelmatig mee.