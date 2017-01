De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Activiteiten in de kerstvakantie druk bezocht

In de periode tussen de kerst-dagen en nieuw-jaarsdag werden er diverse activiteiten georganiseerd, van West tot Oost. De Vereniging Aangenaam West beet vorige week dinsdagmiddag het spits af. Voor het eerst werd er in de Boomstraat een Eindejaarsmarkt georganiseerd. De SAM (Stichting Actief Midsland) organiseerde vorige week woensdag voor het 15e achtereenvolgende jaar de Midwintermarkt in de Ooster- en Westerburen in Midsland en in Oosterend werd vorige week donderdagavond een lichtjestocht georganiseerd door Stichting Natuurlijk Oosterend. Tientallen kinderen liepen in het gezelschap van hun ouders een rondje door het dorp.