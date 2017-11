De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Aanmoedigingsprijs TOV

Maandagavond 20 november werd in restaurant De Reis door de Terschellinger Ondernemers Vereniging een nieuwe Terschellinger prijs aangekondigd. Vanaf dit jaar willen de ondernemers initiatieven belonen die een unieke en waardevolle bijdrage leveren aan de Terschellinger economie. De hoogte van de prijs is 1.000 euro. Iedereen kan kandidaten opgeven die op Terschelling wonen, evenals eilander verenigingen of stichtingen, mits het project aan bepaalde criteria voldoet.