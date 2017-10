De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Aanleg tweede rolstoelpad Kaapsduin

Trip-Hek is deze week begonnen met de aanleg van het tweede wandelpad voor mindervaliden over het Seinpaalduin. Het tweede pad maakt een verbinding tussen het huidige mindervalidenpad en het uitkijkpunt met de windroos, dat ook op een rolstoelvriendelijke manier is aangelegd. Deze paden zijn goed toegankelijk voor iedereen met een mobiele beperking, dus ook voor kinder- en wandelwagens.