Foto’s: Rob Bonsen

Op zaterdag 27 januari jl. vierde de Vereniging Terschellinger Volksdansen haar 70-jarig bestaan in restaurant de Reis in Hoorn. Een mooie mijlpaal met een geslaagd feest. In de krant van deze week een duik in de geschiedenis met algemeen voorzitter Jan Kees Smit uit Lies en vroegen hem naar de toekomstplannen voor het Terschellinger volksdansen. “We hopen dat het volksdansen nog minstens dertig jaar meegaat.”