70 jaar samen en 65 jaar getrouwd

Op 8 juni jl. was het 65 jaar geleden dat Wim en Nel Spanjer elkaar het jawoord gaven. “We zijn 65 jaar met elkaar getrouwd, maar we zijn al langer in elkaars leven. We kennen elkaar al 70 jaar”, vertelt Wim. Zo lang samen is tegenwoordig bijna een uniek gegeven, maar volgens het echtpaar Spanjer is het eigenlijk heel simpel. “Wat ik niet kan, dat kan Wim wel en andersom net zo. We vullen elkaar aan en we leggen niet op elke slak een zoutje”, zegt Nel. “Uiteindelijk is het altijd een kwestie van geven en nemen”, besluit Wim.