In oktober 1966 werd de biljartvereniging in Hoorn opgericht, dus was er de afgelopen donderdagavond een jubileumfeestje in strandpaviljoen ‘Heartbreak Hotel’, alwaar de leden werden getrakteerd op een buffet en ‘klucht’. Tevens was er tijd voor een stukje geschiedenis. Jaap Bos, Willem Mier en Jan Zorgdrager namen plaats aan de stamtafel waarna de verhalen vanzelf kwamen.