De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > 50 jaar liefde, ontstaan op de dansvloer

de Terschellingernieuws

Op donderdag 20 december 2018 was het 50 jaar geleden dat Bauke en Gerry Bergsma in het huwelijksbootje stapten in Mantgum, Friesland. Beiden woonden op dat moment net op het eiland, waar ze elkaar voor het eerst ontmoetten op de dansvloer. “Vanaf die eerste dans was het raak”, vertelt Bauke trots. Dansen is wat het echtpaar vanaf het eerste moment bond. “Een leven zonder dansen bestaat voor ons niet”, aldus Gerry. “Wij openden steevast elk bal en samen zitten we nu al veertig jaar bij de Terschellinger Volksdansers.”