250ste aanmelding bij Terschelling Energie

In februari 2016 is op Terschelling officieel een nieuwe coöperatie gelanceerd: Terschelling Energie. De coöperatie helpt eilanders aan duurzaam opgewekte energie. Iedere eilander kan aandeelhouder van de coöperatie worden, die duurzame energie aan de man wil gaan brengen op het eiland en daarmee werkt aan de ambitie het eiland in 2020 zelfvoorzienend te maken. Afgelopen week heeft Terschelling Energie haar 250e lid mogen verwelkomen: Henk Spanjer uit Midsland. Bestuurslid Jacob Sil Ruige bedankte hem daarvoor met een bos bloemen.